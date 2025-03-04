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Вторник, 4 марта 2025, 09:45 мск

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В Сибири около горнолыжного курорта произошло землетрясение

Неподалеку от горнолыжного курорта «Шерегеш» в Кузбассе произошло землетрясение. Об этом сообщили в Федеральном исследовательском центре Единой геофизической службы РАН Алтае-Саянского филиала.

Магнитуда сейсмособытия составила 4,2. Эпицентр подземного толчка находился примерно в 4,7 км к юго-востоку от центра города Шерегеш. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 5,2 балла по шкале MSK-64.

Отмечается, что горнолыжный курорт работает в штатном режиме. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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