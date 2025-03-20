В Белгородской области после атак ВСУ ранены ещё три местных жителя

В результате сегодняшних атак ВСУ на Краснояружский и Ракитянский районы Белгородской области ранены три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«На участке автодороги Графовка – Репяховка движущийся автомобиль атакован вражеским беспилотником. В результате удара мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму», – уточнил губернатор.

По его словам, пострадавший самостоятельно обратился в Краснояружскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. «Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно. Транспортное средство повреждено», – отметил Гладков.

«Ещё один беспилотник атаковал служебный автобус на автодороге Святославка – Илёк-Кошары. Пострадала супружеская пара: у женщины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, у мужчины – минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, живота и руки. Оба пострадавших доставлены в Ракитянскую ЦРБ», – рассказал глава Белгородской области.

Предполагается, что после оказания медицинской помощи пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 г. Белгорода.

Ранее сегодня Гладков сообщил о гибели сотрудника Росгвардии в результате атаки украинского беспилотника.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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