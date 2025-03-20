ВСУ атаковали дронами Белгородскую область: погиб сотрудник Росгвардии

В результате очередной террористической атаки ВСУ на Белгородскую область погиб сотрудник Росгвардии. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло на участке автодороги Графовка – Репяховка. «Служебный автомобиль подвергся атаке беспилотника. Погиб сотрудник Росгвардии, который исполнял служебные обязанности, рискуя своей жизнью», – уточнил губернатор.

Сегодня во второй половине дня на территории Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области несколько раз объявлялась ракетная опасность.

Вместе с тем Минобороны России сообщало о ликвидации двух украинских беспилотников над регионом около 13.50 мск.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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