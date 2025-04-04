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Пятница, 4 апреля 2025, 15:44 мск

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После шторма на побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута

Фото: оперштаб Краснодарского края

На пяти участках побережья Анапы после шторма обнаружены новые выбросы мазута, вытекшего после крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выбросы фракций нефтепродуктов были зафиксированы во время ежедневного утреннего мониторинга прибрежной полосы.

Выброшенный штормом мазут нашли на пляже между селом Витязево и станицей Благовещенской, в устье реки Можепсин, на пляже отеля «Пляжный поселок», на пляже около базы отдыха «Динамо» и на пляже в районе санатория «Фея-3».

Команды, за которыми закреплены эти территории, приступили к уборке фрагментов нефтепродуктов.

Отметим, что 2 и 3 апреля оперштаб заявлял об отсутствии выбросов мазута на побережье Анапы.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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