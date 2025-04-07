На побережье Анапы обнаружили выбросы пальмового масла. Предположительно, причиной могла стать авария в порту Тамань.

Как сообщили в оперштабе Кубани, пальмовое масло обнаружили на черноморском побережье протяженностью 10 километров в Анапе и Темрюкском районе.

Природоохранная прокуратура проводит проверку, специалисты Росприроднадзора взяли пробы, результатов пока нет. Источник загрязнения устанавливается Новороссийской транспортной прокуратурой.

По словам экологов, пальмовое масло опасно для обитателей моря, при нагревании оно образует пленку на поверхности и затрудняет доступ кислорода, поэтому его необходимо убирать с пляжа.

Анапа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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