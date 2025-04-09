На трех участках пляжей Анапы обнаружены новые выбросы мазута

На трех участках береговой полосы Анапы в Краснодарском крае зафиксированы новые выбросы мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает оперштаб региона в своем телеграм-канале.

В ходе утреннего мониторинга 9 апреля фрагменты нефтепродуктов у кромки воды были обнаружены на пляже отеля «Пляжный поселок».

Кроме того, небольшие фракции мазута зафиксированы на побережье между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Также мелкие выбросы нефтепродуктов выявлены на территории Центрального пляжа Анапы.

В оперштабе отметили, что новые фрагменты мазута убирают в первую очередь, затем продолжается деликатная очистку остальной береговой линии.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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