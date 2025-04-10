Житель Белгородской области ранен после удара ВСУ

В Борисовском районе Белгородской области в результате атаки украинского дрона ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«На участке автодороги Стригуны – Новоалександровка беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль. От удара дрона водитель получил минно-взрывную травму», – уточнил губернатор.

По его словам, в Борисовской ЦРБ мужчине оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

Ранее сегодня сообщалось, в результате атаке ВСУ по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новая Погощь Суземского района получили ранения четверо человек, в том числе полугодовалый ребенок.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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