Житель Белгородской области ранен после удара ВСУ

В Борисовском районе Белгородской области в результате атаки украинского дрона ранен мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«На участке автодороги Стригуны – Новоалександровка беспилотник сбросил взрывное устройство на движущийся легковой автомобиль. От удара дрона водитель получил минно-взрывную травму», – уточнил губернатор.
По его словам, в Борисовской ЦРБ мужчине оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.
Ранее сегодня сообщалось, в результате атаке ВСУ по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новая Погощь Суземского района получили ранения четверо человек, в том числе полугодовалый ребенок.
Белгород, Светлана Антонова
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