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Понедельник, 14 апреля 2025, 22:12 мск

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Украинские дроны убили еще трех жителей Курской области

В Курской области погибли трое местных жителей после новой атаки украинских дронов. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

«Сегодня ВСУ с помощью дронов атаковали еще два населённых пункта Беловского района. В деревне Гирьи удар пришёлся на гражданский автомобиль, который ехал по автомобильной дороге. Погиб мужчина 1955 года рождения», – уточнил врио губернатора.

По его словам, ещё одна атака произошла в деревне Золотаревке. «Из-за удара дрона погибли двое супругов: мужчина 1956 года рождения и женщина 1958 года рождения», – пояснил Хинштейн.

Ранее сегодня врио губернатора сообщал, что сегодня ВСУ обстреляли также село Забужевка Беловского района, где погибли два мирных жителя – 51-летний мужчина и 61-летняя женщина.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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