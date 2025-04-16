Экс-губернатор Курской области задержан по подозрению в крупном мошенничестве

Правоохранительные органы задержали экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. По данным источников в силовых структурах, экс-чиновники подозреваются в крупном мошенничестве.

Как уточняет ТАСС, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), которое связано с хищением бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений.

Примечательно, что в декабре прошлого года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) были арестованы генеральный директор АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин. По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий при строительстве фортификационных сооружений составил около 800 млн рублей.

Позже стало известно, что Генеральная прокуратура потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда предпринимателей 3,2 млрд рублей.

В середине марта 2025 года сообщалось, что в Курской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при изготовлении и поставке бетонных пирамид, в котором также фигурирует «Корпорация развития Курской области». Сумма ущерба превысила 156 млн рублей.

Напомним, Смирнов занимал пост губернатора Курской области с 16 сентября по 5 декабря 2024 года. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Курск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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