На границе с Грузией таможенники обнаружили схрон оружия во внедорожнике

На границе Грузии и России остановили автомобиль, в котором было спрятано оружие. Водитель заявил, что все это ему подкинули.

Как сообщает телеграм-канал «Shot», внедорожник, въезжающий из Грузии в РФ, остановили пограничники на пропускном пункте в Верхнем Ларсе. Автомобиль проверили и обнаружили целый арсенал.

В отсеке для запасного колеса и под днищем машины были спрятаны 153 единицы оружия, в том числе охолощенные пистолеты RetayPТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911.

26-летний водитель уверяет, что ему это все подкинули. Оружие и автомобиль изъяли и возбудили дело об административном нарушении. Обстоятельства устанавливаются.

Владикавказ, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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