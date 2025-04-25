На трех участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута

Незначительные выбросы мазута обнаружили 25 апреля на трех участках побережья Анапы. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

«По результатам утреннего мониторинга муниципальные команды выявили выбросы нефтепродукта на участках Выселковского, Лабинского и Мостовского районов», – говорится в сообщении.

В Выселковском районе участники ликвидации ЧС работают на участке пляжа отеля «Пляжный поселок». В Лабинском районе команда убирает один из участков пляжа между поселком Витязево и станицей Благовещенской. Муниципальная команда Мостовского района, за которой закреплен участок пляжа около детского лагеря «Приморский» в Витязево, сообщила, что на берегу есть незначительные выбросы нефтепродуктов. Также море выбросило много мусора.

«В первую очередь ликвидируют свежие загрязнения, после продолжают деликатную очистку пляжей», – добавили в оперштабе.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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