В Бурятии из-за лесных пожаров объявили режим ЧС

В Бурятии с 13 мая введен режим чрезвычайной ситуации регионального значения в связи с лесными пожарами. Об этом сообщило региональное агентство лесного хозяйства в своем телеграм-канале. В республике установлен запрет на посещение лесов.

По информации агентства, с начала пожароопасного сезона зарегистрировано 174 лесных пожара, более 90% из них возникли из-за неосторожного обращения с огнем. «Все действующие на сегодняшний день очаги возникли по вине человека», – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан соблюдать введенные ограничения, и напомнили, что за несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная или уголовная ответственность.

По данным на утро вторника, в Бурятии действуют 22 лесных пожара в Баунтовском и Еравнинском районах на общей площади 53 208 гектаров. Борьбу с огнем ведут 533 человека, задействовано 102 единицы лесопожарной техники. Тушение осложняется сильным ветром и труднодоступной местностью.

Улан-Удэ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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