В Анапе ликвидировали новые выбросы мазута

На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта обнаружили на том же участке побережья, где их фиксировали накануне, 13 мая. Это территория возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе, за уборку отвечает Выселковский район», – говорится в сообщении.

Отмечается, что команда уже ликвидировала загрязнения и продолжила деликатную очистку пляжа.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, где на Черном море купаться безопасно.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube