российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 14 мая 2025, 15:25 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Анапе ликвидировали новые выбросы мазута

Фото оперштаба Кубани

На побережье Анапы обнаружили новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мелкой фракции нефтепродукта обнаружили на том же участке побережья, где их фиксировали накануне, 13 мая. Это территория возле отеля «Пляжный поселок» в Анапе, за уборку отвечает Выселковский район», – говорится в сообщении.

Отмечается, что команда уже ликвидировала загрязнения и продолжила деликатную очистку пляжа.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, где на Черном море купаться безопасно.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Экология

В США уволили сотни ученых, следящих за изменением климата / На трех участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута / На Сахалине произошел разлив нефтепродуктов / На Черном море расширили зону проверки пляжей на выбросы мазута / Мазут выбросило на два пляжа Керчи / На пляжах Анапы обнаружены новые выбросы мазута / На трех участках пляжей Анапы обнаружены новые выбросы мазута / На побережье Анапы обнаружили выбросы пальмового масла

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Экология,