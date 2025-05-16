В МЧС установили виновников масштабных пожаров в Забайкалье

В Забайкальском крае продолжается тушение природных пожаров. Сотрудники МЧС РФ всеми силами защищают населенные пункты от огня. Виновниками возгораний чаще всего становятся люди.

«Природные пожары чаще всего происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности гражданами, перехлестов электропроводов при сильном ветре и несанкционированных свалок вблизи дач. С начала года в регионе установлены 94 виновника пожаров, включая 40 несовершеннолетних, возбуждены три уголовных дела», – сообщили в МЧС.

В общей сложности с начала года в Забайкалье зарегистрировано 463 лесных пожара на площади 1,27 млн гектаров и 922 пожара сухой травы на общей площади 63,4 тыс. гектаров.

К тушению и защите поселков от распространения огня привлекли 297 подразделений пожарной охраны: более 5 000 специалистов и 556 единиц техники. Кроме того, возгорания тушат с воздуха вертолет Ми-8 и самолет-амфибия Бе-200ЧС.

Чита, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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