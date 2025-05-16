ВСУ с помощью дрона убили жителя Белгородской области, который ехал на велосипеде

В результате удара украинского беспилотника погиб житель Белгородской области, который ехал на велосипеде по сельской дороге. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Беспилотник Вооруженных сил Украины целенаправленно атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде в районе села Архангельское Шебекинского округа. От полученных ранений он скончался на месте», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ ударила по автостоянке, в результате чего один местный житель получил ранения.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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