В Белгородской области после атаки ВСУ ранен мирный житель

Сегодня в результате новой атаки ВСУ был ранен ещё один мирный житель Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в селе Николаевка Белгородского района, где после удара украинского беспилотника ранения получил мужчина.

«Бригада скорой доставляет пострадавшего с осколочным ранением плеча в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил Гладков, уточнив, что удары наносились по населенным пунктам нескольких районов Белгородской области.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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