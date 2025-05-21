За три часа над Россией сбили еще 30 беспилотников

Министерство обороны России сообщила о продолжающейся атаке дронов ВСУ по территории РФ. По данным ведомства, с 15:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены очередные 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Больше всего БПЛА сбиты над Орловской областью – 11. По пять беспилотников уничтожены Брянской и Курской областями, четыре – над территорией Московского региона. Еще два БпЛА обезврежены над Тульской область, и по одному – над

Владимирской, Калужской и Рязанской областями.

Сегодня с 11:30 до 15:00 мск были сбиты 34 беспилотника, минувшей ночью уничтожено 127 дронов над территорией девяти регионов России и Черным морем.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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