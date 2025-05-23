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Пятница, 23 мая 2025, 16:49 мск

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Еще один житель Белгородской области ранен после атаки дронов ВСУ

Сегодня в результате дрона ВСУ получил ранения еще один мирный житель Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. «От удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и ссадинами лица доставили в Шебекинскую ЦРБ», – уточнил губернатор.

«После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу», – добавил Гладков.

Ранее белгородский губернатор отмечал, что за прошлые сутки ВСУ выпустили по Шебекинскому округу 26 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершили атаки 31 беспилотника, 22 из которых сбиты и подавлены.

Сегодня утром в отделении реанимации областной клинической больницы скончалась женщина, пострадавшая 19 мая в Шебекино после удара БПЛА по автомобилю. Кроме того, в городе Шебекино в результате атаки беспилотника по частному дому были ранены две женщины и 7-летняя девочка.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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