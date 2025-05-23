В результате атаки дрона ВСУ погиб житель Брянской области

В Брянской области украинские террористы нанесли целенаправленный удар FPV-дроном по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Саранчино Севского района.

Как сообщил глава региона Александр Богомаз, в результате террористической атаки погиб мирный житель.

При этом губернатор обратился к жителям региона с убедительной просьбой соблюдать максимальную бдительность и осторожность. «Враг продолжает наносить подлые удары по нашей территории. Берегите себя и своих близких!» – отметил Богомаз в своем телеграм-канале.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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