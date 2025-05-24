В Тульской области ранены три местных жителя после атаки беспилотников

В результате атаки украинских беспилотников в Тульской области получили ранения три мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

«Ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке. Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

В то же время, по его словам, на одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. «Оперативные службы работают на месте. Информация уточняется», – добавил Миляев.

«В Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений. Пострадавших нет», – отметил тульский губернатор.

Тула, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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