Над Подмосковьем сбиты 42 БПЛА, повреждены три жилых дома

Три жилых дома повреждены в Подмосковье в результате ночной атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

По его словам, силы противоздушной обороны отработали по целям в 12 муниципальных образованиях региона. «Всего к этой минуте было сбито 42 беспилотника», – уточнил Воробьев.

По данным губернатора, в Чехове в результате налета БПЛА повреждены три жилых дома в селе Троицкое – по улице Новая и в СНТ «Мичуринец». «По каждому из случаев на месте работают экстренные службы. Жителям всех пострадавших домов будет оказана необходимая помощь и поддержка», – сообщил Воробьев.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее информировал, что с начала ночи на подлете к столице было сбито 33 украинских дрона. Предварительно, серьезных повреждений и пострадавших нет, отмечал он. На месте падения обломков БПЛА в Зеленограде «работают специалисты соответствующих служб», добавил Собянин.

На фоне масштабной атаки дронов ВСУ в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковском вводились ограничения на прием и выпуск авиарейсов. Воздушные гавани возобновили работу с 07:15 мск. Ограничения продолжают действовать в аэропортах Калуги, Владимира, Ярославля, Костромы и Иваново.

В связи с временными ограничениями в работе аэропорта Шереметьево «Аэрофлот» корректирует расписание, в том числе отменяя и объединяя несколько рейсов. Авиаперевозчик сообщил, что пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билета на последующие рейсы, а пассажирам, принявшим решение отказаться от перелета, полностью вернут стоимость билета.

В свою очередь, аэропорт Шереметьево сообщил о возможных задержках рейсов на вылет и прилет в течение дня из-за ограничений его работы прошедшей ночью. «Возможны корректировки в расписании в связи с вводом временных ограничений в ночь на 28 мая 2025 года», – говорится в сообщении аэрогавани. Авиакомпании осуществляют вынужденные корректировки расписания, в том числе путем отмены и объединения нескольких рейсов, отметили в пресс-службе аэропорта.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube