Житель Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ

В Шебекинском округе Белгородской области ранен мирный житель после удара украинского беспилотника по автомобилю. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекинском округе на участке дороги Архангельское – Муром FPV-дрон атаковал автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями головы, живота и рук доставили в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи бригада СМП транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Гладков уточнил, что удары были нанесены по нескольким районам Белгородской области. В других случаях обошлось без пострадавших.

Белгород, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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