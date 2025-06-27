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Пятница, 27 июня 2025, 12:47 мск

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SHOT: экс-замглавы Химок Минаев покинул Россию после обвинений в коррупции

Бывший замглавы подмосковных Химок Николай Минаев покинул Россию после того, как его объявили в розыск по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, ссылаясь на источники.

По его сведениям, бывший чиновник несколько дней назад официально уволился из администрации Химок и «уехал из России после возбуждения уголовного дела». До этого Минаев «около двух недель не появлялся на рабочем месте без объяснения причин», – говорится в сообщении канала.

В свою очередь, РИА «Новости» сообщает, что в базе МВД России появилась карточка о розыске Минаева по уголовной статье. По какой именно статье УК РФ разыскивают Минаева, на сайте МВД не уточняется.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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