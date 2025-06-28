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Суббота, 28 июня 2025, 15:01 мск

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Семья россиян погибла в ДТП под Минском, среди жертв двое детей

Скрин видео СК Белоруссии

В Минском районе Белоруссии в результате ДТП, произошедшего по вине пьяного водителя, погибла семья из России. Среди погибших двое детей. Об этом сообщает Следственный комитет республики.

По информации ведомства, авария произошла на автодороге М2 в направлении Национального аэропорта «Минск». 26-летний водитель автомобиля Mercedes, находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с машиной такси, двигавшейся в попутном направлении. От удара автомобиль Skoda отбросило в дорожное ограждение.

В ДТП погибли четыре пассажира такси, граждане России: два девочки в возрасте 7 и 13 лет, их мама (43 года) и бабушка (75 лет). Водитель такси получил травмы и был госпитализирован. Водитель и пассажир Mercedes не пострадали.

В СК добавили, что в отношении водителя Mercedes возбуждено дело по ч.5 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК Беларуси. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Дипломаты посольства РФ в Минске готовы оказать содействие родным и близким погибших в ДТП россиян. «Российские дипломаты в контакте с профильными ведомствами и организациями Минской области, готовы оказать родным и близким погибших россиян необходимое содействие», – говорится в сообщении дипмиссии.

Минск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Белоруссия

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