Украинские БПЛА атаковали Сергиев Посад: пострадали два человека

Четыре украинских беспилотника сегодня утром атаковали Сергиев Посад в Московской области, пострадали двое мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что 60-летний пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, у него также выбиты зубы, у 40-летнего мужчины открытая рана шеи и ушиб грудной клетки. Оба доставлены в Сергиево-Посадскую больницу. Медики оценивают состояние пострадавших как средней тяжести.

На всех местах падения БПЛА продолжают работать оперативные службы, добавил Воробьев. Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения.

Ранее глава Сергиево-Посадского округа Оксана Ероханова сообщала, что в результате атаки беспилотников загорелась подстанция в микрорайоне Звездочка. Без света остались пять микрорайонов – Звездочка, Клементьевский, Рабочий, Скобянка, Птицеградский, еще один микрорайон – Ферма – обесточен частично. Подача электроэнергии прекращена на несколько объектов ЖКХ, в социальные учреждения и многоквартирные дома. «Для подключения объектов к электроэнергии везут генераторы», – уточнила глава городского округа.

По данным администрации городского округа, без электричества в результате пожара на подстанции остались более 42 тыс человек. «На Рабочем поселке электроснабжение восстановлено», – уточнили горадминистрации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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