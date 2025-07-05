За два часа над тремя регионами России нейтрализовали еще 15 беспилотников

Вооруженные формирования киевского режима предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Как сообщает Министерство обороны РФ, с 11:50 до 13:50 мск дежурными средствами противовоздушной обороны ПВО уничтожены 15 украинских аппаратов:
- 11 БПЛА – над территорией Брянской области,
- 3 БПЛА – над территорией Смоленской области,
- 1 БПЛА – над территорией Белгородской области.
Telegram: Видео из тг-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Ранее в период с 6:00 до 11:50 мск средства ПВО обезвредили 30 вражеских БпЛА над семью регионами РФ. За сегодняшнюю ночь сбито 94 беспилотника.
Москва, Анастасия Смирнова
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