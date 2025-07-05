российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 5 июля 2025, 15:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

За два часа над тремя регионами России нейтрализовали еще 15 беспилотников

Вооруженные формирования киевского режима предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, с 11:50 до 13:50 мск дежурными средствами противовоздушной обороны ПВО уничтожены 15 украинских аппаратов:

  • 11 БПЛА – над территорией Брянской области,
  • 3 БПЛА – над территорией Смоленской области,
  • 1 БПЛА – над территорией Белгородской области.

Telegram: Видео из тг-канала губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Ранее в период с 6:00 до 11:50 мск средства ПВО обезвредили 30 вражеских БпЛА над семью регионами РФ. За сегодняшнюю ночь сбито 94 беспилотника.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ вновь атаковали дронами регионы России: за шесть часов сбито еще 30 БпЛА / Российские войска разгромили пусковые установки американского комплекса «Patriot» / Дрон ВСУ повредил в Чувашии строящийся склад / Снова массированная атака: за ночь над Россией сбили 94 украинских беспилотника / Беспилотник ВСУ нанес удар по гражданскому предприятию в Шебекино: ранены два человека / Над регионами России за два часа сбили еще 16 вражеских беспилотников / Зеленский заявил, что обсудил с Трампом поставки систем ПВО / ВСУ снова ударили по Горловке: ранены два мирных жителя

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,