Ранен еще один житель Белгородской области после атаки ВСУ

В Белгородской области в результате атаки вооруженных формирований Украины ранен местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ЧП произошло в поселке Разумное Белгородского района.
«В результате детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями шеи, спины и ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.
Повреждено коммерческое помещение. Также от взрыва произошло возгорание камыша – пожарные расчёты ликвидировали огонь, добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что в течение дня в результате атак ВСУ один житель Белгородской области погиб, еще шестеро получили ранения.
Белгород, Анастасия Смирнова
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