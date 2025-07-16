Ранен еще один житель Белгородской области после атаки ВСУ

В Белгородской области в результате атаки вооруженных формирований Украины ранен местный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ЧП произошло в поселке Разумное Белгородского района.

«В результате детонации беспилотника ранен мужчина. Пострадавшего со слепыми осколочными ранениями шеи, спины и ноги бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», – отметил губернатор в своем телеграм-канале.

Повреждено коммерческое помещение. Также от взрыва произошло возгорание камыша – пожарные расчёты ликвидировали огонь, добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что в течение дня в результате атак ВСУ один житель Белгородской области погиб, еще шестеро получили ранения.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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