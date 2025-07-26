Фура протаранила две легковушки в Подмосковье: погибли три человека (ФОТО)

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Раменском муниципальном округе, в результате которого погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Смертельная авария произошла в субботу в 09:13 на 59-м километре автодороги М-5 «Урал». По предварительной информации, 47-летний водитель грузовика «Скания» наехал на автомашины «Лексус» и «Лада», остановившиеся на обочине из-за аварии.

В результате ДТП погибли водители легковушек, а также 9-летняя пассажирка одного из автомобилей.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке, отмечается в сообщении.

Раменская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. В ведомстве уточнили, в результате аварии погибли женщина-водитель легкового автомобиля и ее 9-летняя дочь, сидящая на переднем сидении. Также погиб водитель второй легковушки, который вышел выставить аварийный знак.

Фото: пресс-служба прокуратуры Московской области

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, а также принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения).

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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