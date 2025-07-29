Беспилотник сбили над Минском средствами РЭБ

Белорусская система противоздушной обороны пресекла полет неопознанного беспилотника в небе над Минском прошедшей ночью. Никто не пострадал. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии.

«Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели – нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА», – сказано в сообщении.

В результате воздействия на него средств РЭБ беспилотник упал в Минске в районе дома №72 по улице Матусевича. Это случилось в 2:33 по местному времени. Пострадавших нет.

По данному факту проводится проверка.

Отмечается, что в Белоруссии принимаются меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. Президент республики Александр Лукашенко держит ситуацию на личном контроле.

Минск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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