В Подмосковье девушка догнала и сбила с ног мигранта, который вырвал у нее смартфон

В подмосковных Химках девушка догнала мигранта-грабителя, который вырвал смартфон из ее рук прямо на остановке, сбила его с ног и отобрала свой телефон. Полицейские задержали злоумышленника.

По информации регионального полицейского главка, мужчина подошел к девушке, которая ожидала автобус на остановке, выхватил у нее из рук дорогостоящий мобильный телефон и попытался скрыться. Судя по опубликованным в интернете кадрам с камеры наблюдения, девушка не растерялась, догнала грабителя, повалила его на асфальт и забрала свой смартфон. После чего она обратилась в полицию.

Правоохранители задержали злоумышленника недалеко от места преступления и доставили в отдел полиции. Грабителем оказался 38-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. В отношении него возбуждено уголовное дело. Химкинский городской суд отправил фигуранта под стражу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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