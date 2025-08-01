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Пятница, 1 августа 2025, 10:57 мск

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Шесть человек ранены при ударе дрона ВСУ в Херсонской области

Фото: телеграм-канал главы Херсонской области Владимира Сальдо

ВСУ атаковали при помощи беспилотника торговые помещения в Великих Копанях Херсонской области. В результате удара пострадали шесть человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек», – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Сальдо, все пострадавшие госпитализированы.

Информация о раненых и масштабах разрушений уточняется, добавил губернатор.

Геническ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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