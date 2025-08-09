российское информационное агентство 18+

Суббота, 9 августа 2025, 17:16 мск

При ударе украинского БпЛА ранена жительница Краснодарского края

В Краснодарском крае в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов ранения получила мирная жительница, ехавшая в момент удара в автомобиле. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«В результате отражения утренней атаки киевского режима из-за падения обломков беспилотника на перекрестке улиц Школьной и Проточной в Славянске-на-Кубани пострадала одна женщина. Она находилась в легковом автомобиле», – отметил губернатор.

По его словам, на место происшествия незамедлительно прибыли медики, которые оказали пострадавшей необходимую помощь.

«Ранение не сильное, от госпитализации женщина отказалась», – уточнил Кондратьев.

Краснодар, Анастасия Смирнова

