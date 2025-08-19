В Херсонской области в результате ударов ВСУ ранены семеро мирных жителей

За последние сутки в российской части Херсонской области в результате украинских обстрелов и ударов беспилотников ранения получили семеро мирных жителей. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо.

В частности, в Алешках ранения и минно-взрывные травмы получили женщина и трое мужчин – все госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ. Их состояние стабильное, уточнил он в своем телеграм-канале.

В то же время, как отметил губернатор, в селе Великие Копани Алешкинского округа ранены двое мужчин. Один из них пострадал, находясь во время обстрела за рулём автомобиля, и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

«В Горностаевке в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль также пострадал мирный житель. Там же обстрелом повреждён трактор коммунального предприятия», – добавил Сальдо.

Вместе с тем, по его словам, в результате обстрелов на территории Алешкинского, Горностаевского, Каховского, Голопристанского и Новокаховского округов зафиксировано 8 пожаров сухой растительности и 3 лесных пожара. Общая площадь возгораний составила более 11 гектаров. В настоящее время огонь потушен.

Москва, Анастасия Смирнова

