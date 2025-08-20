Катера ВСУ ночью пытались прорваться к побережью Крыма

Диверсанты вооруженных формирований Украины в ночное время пытались на катерах в Черном море прорваться к побережью Крыма. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сегодня ночью в акватории Черного моря, прилегающей к Херсонской области, была замечена ДРГ (диверсионно-разведывательная граппа) противника, которая на катерах направлялась в сторону Крыма», – уточнил глава региона в комментарии ТАСС.

«Один из катеров был поражен нашими военнослужащими. В итоге операция ВСУ была сорвана», – подчеркнул Сальдо.

По его словам, вражеский катер был уничтожен при помощи разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет».

Симферополь, Анастасия Смирнова

