Среда, 20 августа 2025, 17:56 мск

Минобороны РФ: Украинские диверсанты на катерах двигались из Одессы к мысу Тарханкут

Украинские диверсанты, направлявшиеся ночью из Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут, были остановлены при содействии расчетов Центра «Рубикон». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

В ведомстве также уточнили, что один из десантных катеров был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет» на удалении 72 километра от побережья Крыма.

«Разведку и объективный контроль осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala», – отметили в Минобороны.

