Минобороны РФ: Украинские диверсанты на катерах двигались из Одессы к мысу Тарханкут

Украинские диверсанты, направлявшиеся ночью из Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут, были остановлены при содействии расчетов Центра «Рубикон». Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.
В ведомстве также уточнили, что один из десантных катеров был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет» на удалении 72 километра от побережья Крыма.
«Разведку и объективный контроль осуществлял расчет разведывательного БПЛА Zala», – отметили в Минобороны.
Москва, Анастасия Смирнова
