Из России депортировали троих особо опасных турецких преступников

Россия депортировала в Турцию трех опасных преступников. Об этом сообщает телеграм-канал «МВД Медиа».
Иностранцев задержали благодаря совместным усилиям Интерпола, ФСБ, полиции и Росгвардии.
Один из задержанных является лидером одной из самых влиятельных турецких ОПГ. Второй участвовал в перестрелке в Стамбуле, где один человек погиб, еще несколько пострадали. Третий занимался незаконной перевозкой мигрантов. Во время одной из таких поездок лодка затонула, погибли 10 человек.
Всех троих преступников передали турецким правоохранителям в аэропорту Сочи для транспортировки на родину.
Сочи, Зоя Осколкова
