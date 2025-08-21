российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 августа 2025, 15:27 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Из России депортировали троих особо опасных турецких преступников

Россия депортировала в Турцию трех опасных преступников. Об этом сообщает телеграм-канал «МВД Медиа».

Иностранцев задержали благодаря совместным усилиям Интерпола, ФСБ, полиции и Росгвардии.

Один из задержанных является лидером одной из самых влиятельных турецких ОПГ. Второй участвовал в перестрелке в Стамбуле, где один человек погиб, еще несколько пострадали. Третий занимался незаконной перевозкой мигрантов. Во время одной из таких поездок лодка затонула, погибли 10 человек.

Всех троих преступников передали турецким правоохранителям в аэропорту Сочи для транспортировки на родину.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Турция

Трое погибли и 20 человек пострадали в аварии с автобусом в Стамбуле / Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции / В Турции оштрафовали вскакивающих раньше времени пассажиров самолетов / В Стамбуле начались переговоры Москвы и Киева / Делегация России прибыла в Стамбул на переговоры с Киевом / СМИ узнали время начала переговоров Москвы и Киева в Турции / В Турции автобус с россиянами попал в аварию / Отдыхающих в Турции предупредили о плотоядной бактерии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Юг России, Россия, Скандалы и происшествия, Турция,