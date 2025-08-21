Из России депортировали троих особо опасных турецких преступников

Россия депортировала в Турцию трех опасных преступников. Об этом сообщает телеграм-канал «МВД Медиа».

Иностранцев задержали благодаря совместным усилиям Интерпола, ФСБ, полиции и Росгвардии.

Один из задержанных является лидером одной из самых влиятельных турецких ОПГ. Второй участвовал в перестрелке в Стамбуле, где один человек погиб, еще несколько пострадали. Третий занимался незаконной перевозкой мигрантов. Во время одной из таких поездок лодка затонула, погибли 10 человек.

Всех троих преступников передали турецким правоохранителям в аэропорту Сочи для транспортировки на родину.

Сочи, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube