Число пострадавших при ударе ВСУ по жилым домам в Енакиево увеличилось до четырех

В результате сегодняшнего удара вооруженных формирований Украины по жилому массиву в Енакиево Донецкой Народной Республики двое человек погибли и еще, как минимум, четверо получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Следственного комитета России.

«В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела жертвами среди мирного населения стали два человека, еще не менее четырех человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – уточнил представитель ведомства.

По его словам, в результате атаки повреждения получили многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили. ВСУ вели огонь, предположительно, с использованием ударных БПЛА, а также РСЗО натовского образца, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки.

