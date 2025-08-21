российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 августа 2025, 21:12 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Число пострадавших при ударе ВСУ по жилым домам в Енакиево увеличилось до четырех

В результате сегодняшнего удара вооруженных формирований Украины по жилому массиву в Енакиево Донецкой Народной Республики двое человек погибли и еще, как минимум, четверо получили ранения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сотрудника Следственного комитета России.

«В ходе осмотра установлено, что в результате обстрела жертвами среди мирного населения стали два человека, еще не менее четырех человек получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – уточнил представитель ведомства.

По его словам, в результате атаки повреждения получили многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили. ВСУ вели огонь, предположительно, с использованием ударных БПЛА, а также РСЗО натовского образца, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте обстрела осколки.

Енакиево, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ нанесли удар по жилым домам в Енакиеве: не менее двух человек погибли / Безъядерный и внеблоковый статус: МИД России назвал условие для реальной независимости Украины / В Курской области ранен мирный житель при атаке дрона ВСУ / В Воронежской области вновь объявлена опасность атаки украинских беспилотников / Трамп может временно отстраниться от украинского урегулирования – The Guardian / Лавров: присутствие иностранных войск на Украине абсолютно неприемлемо для России / Российская армия взяла под контроль еще один поселок в ДНР / ВС РФ ударили по предприятиям ВПК и объектам энергетики на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,