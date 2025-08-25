В Босфоре ищут пропавшего во время заплыва россиянина

В Турции пропал российский пловец. Турецкие власти начали поисковую операцию.

Мужчина участвовал в соревновании «Босфор-2025» в Стамбуле. Он должен был проплыть 6,5 километра, но к финишу так и не пришел, передает телеграм-канал «Shot».

Спортсменам пришлось ожидать старта, перенесенного из-за сильного ливня и тумана. В дальнейшем пловцы жаловались на слабое течение, из-за которого они сбивались с пути и плыли дольше, чем предполагали изначально.

Как сообщила супруга пропавшего россиянина, после заплыва в Босфоре никто даже не пытался искать ее мужа, там просто сразу открыли движение для судов. Только на следующий день после личного обращения турецкие власти начали поисковую операцию, пообещав задействовать флот.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube