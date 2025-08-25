российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 25 августа 2025, 14:41 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Босфоре ищут пропавшего во время заплыва россиянина

В Турции пропал российский пловец. Турецкие власти начали поисковую операцию.

Мужчина участвовал в соревновании «Босфор-2025» в Стамбуле. Он должен был проплыть 6,5 километра, но к финишу так и не пришел, передает телеграм-канал «Shot».

Спортсменам пришлось ожидать старта, перенесенного из-за сильного ливня и тумана. В дальнейшем пловцы жаловались на слабое течение, из-за которого они сбивались с пути и плыли дольше, чем предполагали изначально.

Как сообщила супруга пропавшего россиянина, после заплыва в Босфоре никто даже не пытался искать ее мужа, там просто сразу открыли движение для судов. Только на следующий день после личного обращения турецкие власти начали поисковую операцию, пообещав задействовать флот.

Стамбул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Турция

Из России депортировали троих особо опасных турецких преступников / Трое погибли и 20 человек пострадали в аварии с автобусом в Стамбуле / Пролив Дарданеллы закрыли из-за лесных пожаров в Турции / В Турции оштрафовали вскакивающих раньше времени пассажиров самолетов / В Стамбуле начались переговоры Москвы и Киева / Делегация России прибыла в Стамбул на переговоры с Киевом / СМИ узнали время начала переговоров Москвы и Киева в Турции / В Турции автобус с россиянами попал в аварию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Скандалы и происшествия, Турция,