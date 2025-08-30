российское информационное агентство 18+

Украинские беспилотники долетели до Адыгеи: ранен мирный житель

В результате падения обломков вражеских беспилотников в Тахтамукайском районе Адыгеи повреждены несколько частных домовладений. Как сообщил глава республики Мурат Кумпилов, известно об одном пострадавшем – жителе Яблоновском, ему оказана необходимая медицинская помощь.

«Также поврежден один производственный цех», – уточнил руководитель Адыгеи.

По данным Министерства обороны РФ, в период с 21:00 мск 29 августа до 7:00 мск 30 августа дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 86 вражеских БпЛА.

Тридцать из них были сбиты над акваторией Черного моря, 56 – над десятью регионами РФ. Самый серьезный удар пришелся на республики Крым, где было нейтрализовано 15 БпЛА, Ростовскую область, над которой нейтрализованы 13 беспилотников. Еще 11 – над Краснодарским краем.

Майкоп, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

