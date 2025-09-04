Дроны ВСУ ударили по сельхозпредприятию в Брянской области: ранена женщина

Сегодня в результате удара украинских FPV-дронов по селу Куршановичи Климовского района в Брянской области ранения получила сотрудница сельхозпредприятия. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, ранена сотрудник предприятия. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, еще один удар укронацисты нанесли по продовольственному магазину. В результате сброса взрывного устройства здание полностью уничтожено.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Брянск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube