Дроны ВСУ ударили по сельхозпредприятию в Брянской области: ранена женщина

Сегодня в результате удара украинских FPV-дронов по селу Куршановичи Климовского района в Брянской области ранения получила сотрудница сельхозпредприятия. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, ранена сотрудник предприятия. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.
По его словам, еще один удар укронацисты нанесли по продовольственному магазину. В результате сброса взрывного устройства здание полностью уничтожено.
На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.
Брянск, Анастасия Смирнова
