Четверг, 18 сентября 2025, 08:47 мск

В Турции в перестрелке пострадала россиянка

В турецкой Анталье гражданка России получила огнестрельное ранение. В женщину попала шальная пуля.

Инцидент произошел в туристическом районе города Манавгат. Двое мужчину подъехали к магазину на мотоцикле и открыли огонь по сидящим рядом людям.

Одна из пуль попала в россиянку, проходящую мимо. Женщину госпитализировали с огнестрельным ранением ноги.

Нападавших удалось вскоре задержать, они пытались выехать из страны по поддельным документам. Причиной стрельбы стала ссора двух семей из-за земельного участка.

Анкара, Зоя Осколкова

