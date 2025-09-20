российское информационное агентство 18+

Суббота, 20 сентября 2025, 20:43 мск

Украинский беспилотник упал в городском сквере Сердобска

Упавший в городском сквере Сердобска украинский беспилотник утилизирован. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченков своем телеграм-канале.

«По докладам оперативных служб, над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере. Место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии, задействованы все службы экстренного реагирования. С дроном работают специалисты», – отметил губернатор.

При этом Мельниченко попросил не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.

В настоящее время работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена.

«Беспилотник утилизирован. Никакой угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет», – проинформировал губернатор.

