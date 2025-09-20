Украинский беспилотник упал в городском сквере Сердобска

Упавший в городском сквере Сердобска украинский беспилотник утилизирован. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченков своем телеграм-канале.
«По докладам оперативных служб, над Сердобском средствами радиоэлектронной борьбы подавлена работа вражеского БПЛА самолетного типа. Беспилотник совершил посадку в городском сквере. Место происшествия оцеплено сотрудниками Росгвардии, задействованы все службы экстренного реагирования. С дроном работают специалисты», – отметил губернатор.
При этом Мельниченко попросил не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам информации.
В настоящее время работа экстренных служб в сквере Сердобска завершена.
«Беспилотник утилизирован. Никакой угрозы для граждан и объектов местной инфраструктуры нет», – проинформировал губернатор.
