ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области, 12 человек пострадали

Вооруженные формирования киевского режима устроили массированный обстрел Васильевского муниципального округа в Запорожской области, в результате чего пострадали не менее 12 мирных жителей, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения», – отметил губернатор.

По его словам, ребенок в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил Балицкий.

