российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 21 сентября 2025, 14:40 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ обстреляли жилой дом в Запорожской области, 12 человек пострадали

Место ЧП. Фото из официального тг-канала губернатора Запорожской области

Вооруженные формирования киевского режима устроили массированный обстрел Васильевского муниципального округа в Запорожской области, в результате чего пострадали не менее 12 мирных жителей, в том числе ребенок.

Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

«По информации оперативных служб, известно о 12 местных жителях Васильевки, пострадавших в результате удара со стороны ВСУ. Из них один ребенок 2024 года рождения», – отметил губернатор.

По его словам, ребенок в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, добавил Балицкий.

Васильевка, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Украина

Российские войска продвигаются вглубь обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях / При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области, еще четверо ранены / Украинский беспилотник упал в городском сквере Сердобска / Армия России взяла под контроль еще одно село в Днепропетровской области / ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам на Украине / При атаке дронов ВСУ погиб житель Белгородской области, трое ранены / За ночь над регионами России сбили почти 150 украинских беспилотников / Население Украины снизилось до 28,7 млн

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,