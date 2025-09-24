В Туапсе при атаке ВСУ ранены два человека, в том числе несовершеннолетний

В Туапсе в результате атаки киевского режима пострадали два человека, в том числе один несовершеннолетний. ОБ этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

«Повреждений городской инфраструктуры нет», – уточнили в оперштабе.

Сегодня в течение дня в Краснодарском крае атаке ВСУ с помощью беспилотников и безэкипажных катеров подверглись Сочи, Геленджик, а также Новороссийск, где, по уточненным данным, два человека погибли и 11 – получили ранения.

Туапсе, Анастасия Смирнова

