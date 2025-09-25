ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

Сегодня ночью вооруженные формирования киевского режима атаковали газораспределительные станции в городах Счастье и Северодонецк и пытались вывести из строя Луганскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Об этом сообщил глава народной республики Леонид Пасечник.

«Буквально сегодня нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк. Без света Северодонецк, без света – Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС», – отметил Пасечник, слова котрого цитирует «Интерфакс».

Ранее Пасечник в телеграм-канале сообщал, что сегодня ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 15 вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать регион.

Луганск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

