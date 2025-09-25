российское информационное агентство 18+

ВСУ пытались вывести из строя Луганскую ТЭС

Сегодня ночью вооруженные формирования киевского режима атаковали газораспределительные станции в городах Счастье и Северодонецк и пытались вывести из строя Луганскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Об этом сообщил глава народной республики Леонид Пасечник.

«Буквально сегодня нанесены два удара по газораспределительным станциям в городе Счастье и в городе Северодонецк. Без света Северодонецк, без света – Счастье. Весь прицел был на то, чтобы вывести из строя нашу ТЭС», – отметил Пасечник, слова котрого цитирует «Интерфакс».

Ранее Пасечник в телеграм-канале сообщал, что сегодня ночью российские силы противовоздушной обороны сбили 15 вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать регион.

Луганск, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

«Давят на ВСУ с трех сторон»: армия России взяла Красноармейск в полукольцо / Российские войска зашли на северные окраины города Северска в ДНР / В Новороссийске при атаке дронов ВСУ поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, есть раненые / Армия России завершает зачистку от противника около Клебан-Быкского водохранилища / За шесть часов силы ПВО сбили 25 украинских дронов / В Новороссийске число раненых увеличилось до 11, двое – погибли / В Туапсе при атаке ВСУ ранены два человека, в том числе несовершеннолетний / В аэропорту Сочи введены ограничения на полеты

В рубриках / Метки

