В Турции катер насмерть сбил россиянку

В Турции произошел инцидент на воде, в результате которого погибла российская туриста. Проводится расследование.

Трагедия случилась в Анталье. 42-летняя россиянка пошла купаться в море и заплыла за буйки. В этот момент рядом проходил катер, который предлагал туристам покататься с парашютом.

Капитан судна не заметил отдыхающую и наехал на нее. Женщину вытащили на берег, прибывшие на место медики констатировали смерть.

Капитан катера и владелец задержаны. На время расследования власти запретили проход судов в этом районе.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

