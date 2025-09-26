российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 26 сентября 2025, 09:05 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Турции катер насмерть сбил россиянку

В Турции произошел инцидент на воде, в результате которого погибла российская туриста. Проводится расследование.

Трагедия случилась в Анталье. 42-летняя россиянка пошла купаться в море и заплыла за буйки. В этот момент рядом проходил катер, который предлагал туристам покататься с парашютом.

Капитан судна не заметил отдыхающую и наехал на нее. Женщину вытащили на берег, прибывшие на место медики констатировали смерть.

Капитан катера и владелец задержаны. На время расследования власти запретили проход судов в этом районе.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Турция

Трамп просит Турцию отказаться от российской нефти / 18 туристов из России госпитализированы после ДТП в Турции / В Турции 15 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом / Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта на Украине / Турция обвинила ЕС в «двойных стандартах» из-за визового режима / В Турции в перестрелке пострадала россиянка / Россиянин пытался вывезти в Турцию редкие чертежи коллекционных скрипок / Путин и Зеленский пока не готовы к личной встрече – Эрдоган

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Турция,