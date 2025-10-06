российское информационное агентство 18+

СВО: Хроника событий

Понедельник, 6 октября 2025, 17:00 мск

Украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль в ЛНР – погиб мирный житель

В городе Сватово в Луганской Народной Республике украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, в результате чего погиб мирный житель. Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Вместе с тем, как отмечается, во время удала беспилотника ранения был травмирован также 61-летний житель города. С множественными осколочными ранениями пострадавший доставлен в больницу.

Его состояние оценивается как средней тяжести, уточнила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко, слова которой приводит телеграм-канал правительства республики.

Сватово, Анастасия Смирнова

