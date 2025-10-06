В Тюмени обезврежены три вражеских беспилотника

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. Об этом сообщает информационный цент регионального правительства в Telegram-канале.

«Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет», – уточнили в администрации Тюменской области.

«Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», – уточнили в правительстве Тюменской области.

Тюмень

