Понедельник, 6 октября 2025, 21:21 мск

В Тюмени обезврежены три вражеских беспилотника

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. Об этом сообщает информационный цент регионального правительства в Telegram-канале.

«Информация об обнаружении БПЛА поступила сегодня вечером. На место выехали все экстренные службы. Оперативные действия экстренных служб предотвратили детонацию беспилотников. Пострадавших нет», – уточнили в администрации Тюменской области.

«Взрывов и горения не допущено. Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу», – уточнили в правительстве Тюменской области.

Тюмень, Анастасия Смирнова

