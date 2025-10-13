ВСУ снова атаковали пассажирский автобус в Горловке: ранен мирный житель

Вооруженные формирования Украины при помощи беспилотника атаковали маршрутный пассажирский автобус в Горловке, в результате чего ранения получил мирный житель. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в жилом массиве «Комсомолец».

Согласно уточненным данным, которые привел Приходько, в результате вчерашней атаки по городскому автобусу в Горловке были ранены семь человек, в том числе два подростка.

Горловка, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

