Днем силы ПВО сбили над Россией шесть беспилотников ВСУ

Сегодня днем вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаковать российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Как сообщает Министерство обороны РФ, в период с 13:00 до 16:00 мск силы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотников.

Четыре их них были уничтожены над территорией Белгородской области, и по одному– над территорией Курской и Тульской областей.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube